Remake américain de "HPI" : découvrez les comédiens qui joueront les personnages principaux

"On est hyper contents, hyper fiers aussi. Cocorico !", se réjouissait Alice Chegaray Breugnot, la créatrice du show en septembre dernier sur Europe 1. "Quand on a adapté tellement de formats américains, c'est quand même chouette que nos formats s'exportent aussi. C'est un joli clin d'œil de ce côté. Je me demande vraiment ce qu'ils vont en faire et quelle Morgane ils vont trouver pour l'incarner". Kaitlin Olson sera-t-elle à la hauteur d'Audrey Fleurot ? Réponse très prochainement.