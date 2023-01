"Il remonte sur le ring" : Renaud de retour sur scène après "un passage à vide"

"Dans mes cordes" s'étalera sur 40 dates. Le coup d'envoi sera donné le 24 janvier à Avignon. Renaud fera escale dans 3 salles iconiques de Paris, la Scala (les 9 et 10 mai), le Casino de Paris (les 26 et 27 mai) et l’Olympia (les 30 et 31 mai). La tournée s'achèvera aux Francofolies de la Rochelle les 14 et 15 juillet.