Renaud marié pour la troisième fois : il a épousé sa compagne Cerise ce samedi à Paris

La légende de la chanson française s'est mariée avec sa compagne Cerise ce samedi à la mairie du 14e arrondissement à Paris. Un événement révélé sur les réseaux sociaux par l'un des invités, le comédien et réalisateur Philippe Lellouche. Lors de son récent passage dans Bonjour ! La Matinale de TF1, le chanteur Dave avait vendu la mèche, la noce tombant le jour de son anniversaire.

Et de trois pour Renaud ! Le chanteur a épousé sa compagne Cerise ce samedi à la mairie du 14e arrondissement de Paris. Invité à la cérémonie, le comédien et réalisateur Philippe Lellouche a publié sur Instagram plusieurs clichés sur lesquels l’interprète de "Mistral Gagnant" apparaît tout sourire, costume noir et fleur à la boutonnière, au bras de la mariée vêtue de blanc.

D'après nos confrères du Parisien, Renaud et Cerise se sont mariés en présence de nombreuses personnalités parmi lesquelles figuraient également les chanteurs Bénabar et Vianney, le comédien Jean-Paul Rouve, les humoristes Laurent Baffie et Christophe Alévêque ou encore l’urgentiste Patrick Pelloux.

Renaud, 71 ans, avait annoncé son mariage début février, au détour d’une interview à La République du Centre. "Je suis amoureux de Cerise. Je vais l’épouser… en mai 2024 !", avait-il confié au sujet de celle qui partage sa vie depuis le printemps 2022 et qui l'a aidé à surmonter ses vieux démons. Son confrère et ami Dave avait révélé la date de la noce lors de son récent passage dans "Bonjour ! La Matinale" de TF1, expliquant qu'elle tombait le jour de son anniversaire.

Créatrice de vêtements et d’accessoires de mode, Cerise a 42 ans et se prénomme en réalité Christine. Le chanteur lui a donné ce pseudo après l’avoir croisée dans les coulisses d’une émission de télé alors qu’elle portait... des boucles d’oreilles en forme de cerise. Inséparables depuis, ils se sont récemment installés dans une maison à Trentemoult, un ancien village de pêcheurs en Loire-Atlantique.

Renaud s'est marié une première fois en 1980 avec Dominique Quilichini, huit jours avant la naissance de leur fille, Lolita, à qui sera dédiée la chanson "Morgane de toi". Ils divorceront en 1999. Renaud refera sa vie avec la chanteuse Romane Serda, qu’il épousera en 2005 et qui donnera naissance à leur fils Malone l’année suivante. Leur mariage s’achèvera en septembre 2011.