Renaud révèle qu’il va se marier pour la troisième fois

En couple avec Cerise depuis 2022, le chanteur annonce qu’il va l’épouser en mai prochain. Une idylle qui lui a inspiré les chansons d’un nouvel album, en cours d’écriture. L’interprète de Mistral Gagnant a déjà été marié avec Dominique Quilichini et Romane Serda.

C’est presque une nouvelle vie qui commence. Ses ennuis de santé derrière lui, Renaud est actuellement en tournée pour promouvoir Dans mes cordes, un disque de reprises publié en décembre dernier. Et alors qu’il est en train d’écrire "des chansons d’amour" pour un nouvel album d’inédits, le chanteur de 71 ans révèle à nos confrères de La Nouvelle République qu’il s’apprête à se marier pour la troisième fois.

"Je suis amoureux de Cerise. Je vais l’épouser… en mai 2024 !", confie l’interprète de "Mistral Gagnant" au sujet de celle qui partage sa vie depuis le printemps 2022. Dans un entretien accordé l’an dernier au Parisien, Renaud racontait les coulisses de sa rencontre avec cette créatrice de vêtements et d’accessoires de 42 ans qui se prénomme en réalité Christine.

Une romance au long cours

"Elle me suit depuis trente ans, mais on s’est rencontrés la première fois il y a six ans sur un plateau télé", précisait-il. "Elle portait des boucles d’oreilles avec des cerises, inoubliables ! C’est pour cela que je l’appelle Cerise." Depuis, les amoureux se sont installés dans une maison qu’ils ont acheté à Trentemoult, un ancien village de pêcheurs en Loire-Atlantique dont Christine/Cerise est originaire.

Renaud s’est marié une première fois en 1980 avec Dominique Quilichini, huit jours avant la naissance de leur fille, Lolita, à qui sera dédiée la chanson "Morgane de toi". Ils divorcent en 1999 et renaud refait sa vie avec la chanteuse Romane Serda, qu’il épouse en 2005 et qui donne naissance à leur fils Malone l’année suivante. Leur mariage s’achèvera en septembre 2011.