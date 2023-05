Renaud va mieux et il est "fou amoureux" de sa nouvelle compagne

"J'ai arrêté la clope il y a tout juste deux mois. J’ai fumé jusqu’à trois paquets par jour ! Sur le souffle, je sens la différence. (…) J’ai arrêté l’alcool il y a deux ans et demi. Je suis pénard. Je fais du sport, j’ai une coach à Paris. Le rythme de trois concerts par semaine, ça me va".

Si Renaud va mieux, c'est également parce qu'il a retrouvé l'amour avec une femme qu'il appelle Cerise. "Son arrivée dans ma vie a tout changé. Je suis fou amoureux. Elle me suit depuis trente ans, mais on s’est rencontré la première fois il y a six ans sur un plateau télé. Elle portait des boucles d’oreilles avec des cerises, inoubliables ! C’est pour cela que je l’appelle Cerise", détaille Renaud à propos de sa compagne âgée de 42 ans et qui s'appelle en réalité Christine.