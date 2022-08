REPLAY – Miss France 2021 : du premier défilé au couronnement, la folle soirée d’Amandine Petit en 10 vidéos

Ses concurrentes ont balbutié. Pas elle. Et c'est sans doute à ce moment-là qu'Amandine Petit s'est démarquée. "Au quotidien, je suis simple, sociable, dynamique et toujours souriante", assure-t-elle. La jeune femme de 23 ans ne s'est pas démontée, se permettant même un trait d'humour sur le déhanché de Clémence Botino. Et sur son propre patronyme. "Je suis petite par le nom mais grande par l’ambition", a-t-elle conclu avant de céder la parole aux autres candidates.