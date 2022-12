Miss France 2023 : du premier défilé au sacre, la folle soirée d’Indira Ampiot en 10 vidéos

Sa prise de parole était sans doute la plus pétillante de la soirée. Après avoir été retenue dans les 15 demi-finalistes, Indira Ampiot a eu comme ses concurrentes une minute et pas une de plus pour s’exprimer. Elle a eu le temps de rappeler qu’il "n’y avait pas d’âge pour réaliser ses rêves", qu’elle était déterminée à poursuivre sa mobilisation contre le cancer dont est décédée sa grand-mère. Mais qu’il s’agissait aussi "d’un week-end gagnant". "Alors pourquoi ne pas ramener la Coupe et la couronne à la maison ?", a-t-elle lancé, concluant sur un "Allez les Bleus" d’encouragement avant la finale du Mondial au Qatar le lendemain face à l’Argentine.