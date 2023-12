REPLAY - Miss France 2024 : du premier défilé au sacre, la folle soirée d’Eve Gilles en 10 vidéos

Native de Dunkerque, Eve Gilles succède à Indira Ampiot et devient pour un an la nouvelle reine de beauté des Français. Elle a été élue samedi 16 décembre à Dijon, au terme d’une cérémonie sur le thème de "la boîte à musique des Miss". Revivez ses passages sur scène sur MYTF1.

Sa coupe à la garçonne a fait parler dès son élection régionale. Elle a été au cœur de ses deux prises de parole en direct sur TF1. Eve Gilles, 20 ans, est devenue Miss France 2024 samedi 16 décembre au Zénith de Dijon en conclusion d'une cérémonie plus musicale que jamais. "Au cas où vous auriez un petit doute, la couronne tiendrait très bien, même sur mes cheveux courts", a-t-elle lancé au moment de l’annonce des demi-finalistes.

Étudiante en licence de mathématiques à Lille, celle qui se rêve statisticienne rapporte un quatrième titre national à sa région du Nord-Pas-de-Calais. "Je ne sais pas où je suis, je ne sais pas ce qui m’arrive, mais c’est vraiment un moment incroyable", a-t-elle réagi après son sacre. Alors, on a compilé pour elle – et surtout pour vous – les meilleures séquences d’une nuit magique qui l’ont menée sur la plus haute marche du podium.

Diva parmi les divas

Election de Miss France 2024 - 30 Miss ouvrent la cérémonie sur le thème des « Grandes Divas » Source : Election de Miss France

Pour leur premier défilé de la soirée, les candidates à Miss France 2024 ont réchauffé le Zénith de Dijon - qui n'avait clairement pas besoin de ça vu comme la salle était bouillante - au rythme des grandes voix féminines de la musique. À commencer par Beyoncé et son "Déjà vu". On aurait peut-être dû y voir un signe de la future élection d'Eve Gilles, quatrième Miss Nord-Pas-de-Calais élue en neuf ans...

Rock star

Election de Miss France 2024 - Ambiance « Rock » pour ces dix magnifiques Miss Source : Election de Miss France

Eve Gilles faisait partie du dernier groupe de Miss à se présenter devant le public. Une séquence très rock qui a vu les dix candidates s'élever au-dessus de la scène au-dessus de larges lettres rappelant le logo du groupe KISS. Parce que Miss Nord-Pas-de-Calais aussi était faite pour aimer les Français, et inversement.

Tout en dentelle

Election de Miss France 2024 - 30 Miss en costume régional sur le thème du "Music Hall" Source : Election de Miss France

C’est l’un des moments les plus attendus de chaque élection. Le défilé en costume régional, qui comptait cette année la complicité de la troupe du Moulin Rouge, a vu Eve Gilles mettre à l’honneur la dentelle de Calais. Une robe inspirée de la tenue traditionnelle de la Courguinoise, créée par la styliste Emma Boutoille, elle aussi ancienne Miss.

Plongée dans les années folles

Election de Miss France 2024 - 30 Miss en maillot de bain sur le thème des « Années 30 » Source : Election de Miss France

Voilà une tenue qu'auraient adorée les amis de Gatsby. Eve Gilles et ses amies Miss ont plongé dans le grand bain du défilé en maillot de bain sans prendre l'eau. Jamais évident quand vous savez que de l'autre côté du téléviseur, ils sont plusieurs millions à vous observer.

Une couronne faite pour ses cheveux courts

Miss France 2024 "La couronne tiendrait très bien même sur mes cheveux courts" Source : Election de Miss France

Se trouver sur la scène de Miss France a été "sa plus belle revanche". Un pied de nez à ceux qui ont moqué son apparence. "La beauté ne se résume pas à une coupe de cheveux ou à des formes qu’on a… ou pas !", a déclaré Eve Gilles lors de sa première prise de parole, une fois sélectionnée parmi les demi-finalistes. Un discours qui a en particulier séduit le jury, dont elle était la favorite.

Sur un air latino

Election de Miss France 2024 - Place au bikini « Flamenco » pour les 15 Miss demi-finalistes Source : Election de Miss France

C'était le deuxième passage en maillot de bain pour Eve Gilles lors d'un tableau spécial flamenco auprès des autres demi-finalistes. Une danse de caractère pour une jeune femme qui se décrit comme "une guerrière".

Shine bright like a diamond

Election de Miss France 2024 - Les 15 Miss demi-finalistes en robe de soirée style « Motown » Source : Election de Miss France

Dans leur boîte à musique, les Miss ont gardé au chaud les plus grands tubes du Motown. C'est la première fois que les demi-finalistes défilaient deux fois toutes ensemble. Un show assuré dans des robes lamées que n'auraient pas reniées Diana Ross et les Supremes.

Le fantôme de l'Opéra

Election de Miss France 2024 - Robe de soirée style « Opéra » pour les 5 finalistes Source : Election de Miss France

On aurait presque envie d'appeler ça "l'instant princesse". Ce moment où les Miss se changent en héroïnes Disney dans d'imposantes robes en toute fin d'émission, avec en guise de pantoufle de verre une couronne sertie de pierres précieuses. Celles de ce samedi ont nécessité l'assistance de plusieurs personnes, afin que les finalistes descendent les marches du plateau sans encombres. En conférence de presse, Eve Gilles a noté que la sienne était trop lourde pour elle et qu'elle avait "failli la perdre". Et ça, vous ne l'avez pas vu à la télé !

La question du public

La réponse d'Eve Gilles à la question du public Source : Election de Miss France

Chez Miss France, avoir le micro en main, c'est quitte ou double. Un discours réussi et ce sont les votes qui grimpent. Une sortie de route et c'est la couronne qui vous échappe. Alors qu'elles n'étaient plus que cinq, les finalistes ont dû répondre à des questions soumises par les téléspectateurs, posées pour eux par d'anciennes Miss France. Chloé Mortaud, Miss France 2009, a interrogé Eve Gilles : "Quels seraient vos mots pour un enfant victime de harcèlement scolaire ?" Sa réponse a visiblement séduit.

"Miss France 2024 est et restera…"

Election de Miss France 2024 - Le sacre de Miss France 2024 Source : Election de Miss France

Il ne restait plus qu'elle et Miss Guyane, Audrey Ho-Wen-Tsaï. Pendant une longue minute, les deux Miss se sont tenu les mains en attendant le verdict. "On s’est dit beaucoup de bêtises, mais aussi qu’on était très fières l’une de l’autre, de notre parcours", révèle Eve Gilles en conférence de presse, sa couronne Mauboussin sur la tête. C'est Sylvie Tellier, ancienne directrice générale de Miss France et présidente du jury samedi, qui a donné son nom au moment d'annoncer la gagnante. Un symbole fort au pays des Miss dont elles se souviendront toutes longtemps.

Son rêve bleu (notre bonus)

Elle n'a pas pleuré, elle n'a pas crié non plus. Eve Gilles était "comme sur un nuage" après avoir été sacrée Miss France 2024. Sa première réaction en longueur, elle l'a réservée aux réseaux sociaux de Miss France. "J’aimerais montrer que peu importe d’où l’on vient, on peut faire ce qu’on veut si on se donne les moyens", dit-elle. Elle a les douze prochains mois devant elle pour en faire la démonstration.