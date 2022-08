Un pic à 10,4 millions de téléspectateurs : Miss France 2021 s'offre une audience record

Si on regarde dans le détail, les parts d'audiences sont encore plus impressionnantes. Plus d'un Français sur deux de moins de 50 ans ont assisté au sacre de la Normande Amandine Petit. Plus de 72% des 15-24 se trouvant devant la télévision samedi soir regardaient TF1. Un effet du couvre-feu ? Peut-être. Sylvie Tellier aura en tout cas de quoi sourire ce matin, elle qui a eu tant de mal à organiser cette soirée du centenaire de Miss France qui s'est finalement terminée par la plus belle interaction possible avec le public !