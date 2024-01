Superstitieuse et adepte du "yoga-chaise" : les petits secrets de Chantal Ladesou dévoilés dans "Bonjour La Matinale de TF1"

Hélène Mannarino dévoile certaines facettes cachées de Chantal Ladesou, à l'affiche de la nouvelle série "Fil d'Ariane", diffusée à partir de ce lundi sur TF1 et TF1+.

Petite fille du Nord, l'actrice et humoriste française a fugué à Paris à 17 ans.

On apprend aussi qu'elle laisse sa boîte mail non lue et saute le petit-déjeuner.