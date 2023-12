"Panda" sur TF1 : de belles audiences pour les deux premiers épisodes de la série avec Julien Doré

TF1 diffusait jeudi soir les deux premiers épisodes de "Panda", sa nouvelle série avec Julien Doré. Avec 5,5 millions de téléspectateurs en moyenne, la chaîne a largement pris la tête des audiences. Retrouvez les deux premiers épisodes dès maintenant sur MYTF1... Et la suite sur MYTF1Max !

Il cartonnait déjà dans les charts. Le voilà désormais champion des audiences télé ! Star de la série policière Panda, écrite sur mesure pour lui, Julien Doré a attiré les foules, avec pas moins de 6,4 millions de téléspectateurs en moyenne pour le premier épisode diffusé jeudi 30 novembre au soir à partir de 21h10 sur TF1, soit 29,8 de parts d’audience, selon les chiffres communiqués par Médiamétrie.

Diffusé en deuxième partie de soirée, le deuxième épisode a lui conservé 4,7 millions de téléspectateurs, pour une moyenne de 5,55 millions sur l’ensemble de la soirée. Ils sont tous les deux disponibles en replay dès maintenant sur MYTF1. Et si vous êtes impatients de découvrir la suite, les épisodes 3, 4, 5 et 6 sont disponibles en s’abonnant à l’offre MYTF1Max.

Un rôle qui lui ressemble

Avec ce score impressionnant, Panda réalise un démarrage supérieur à celui de Master Crimes avec Muriel Robin, dont le pilote avait tout de même attiré 5,49 millions de téléspectateurs le 9 novembre dernier. De quoi ravir l’acteur-chanteur qui incarne Victor Pandaloni, un ex-flic baba cool contraint de reprendre du service lorsqu’un ado est accusé de meurtre.

"Ce qui m'a attiré, c'est le fait de jouer un anti-héros", avait-il confié à TF1info avant la diffusion. "On est dans une époque où malheureusement la virilité, l'hyper-pouvoir, la séduction aussi, sont omniprésents et pas toujours dans le bon sens. Là, le personnage que je joue, il échoue la plupart du temps, à l'inverse des gros bras ou des super héros." Et visiblement ça plaît !