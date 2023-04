"Koh-Lanta : le feu sacré", le récap de l’épisode 7 : qui a été éliminé avant la réunification ?

Il a tenté le tout pour le tout… Et ce n’est pas passé loin. Réintégré à l’aventure suite à la blessure inattendue de Martin la semaine dernière, Rudy a fait son grand retour mardi soir dans "Koh-Lanta : le feu sacré". Personnage emblématique de cette saison aux Philippines, le conducteur de métro parisien amuse autant qu’il agace par son côté grande gueule et ses stratégies pas toujours bien huilées. "Moins je vais lui parler, mieux ce sera !", prévient Grace en le voyant débarquer dans l’équipe des jaunes. "Avec sa chance, il peut trouver un collier d’immunité et nous la mettre à l’envers", ajoute-t-elle. Prémonitoire ?

Conscient qu’il débarque en terrain hostile, Rudy fait profil bas. Mais chassez le naturel... "Je vais prouver ce que je vaux, sans trop me la ramener", confie-t-il à la caméra. "On fait profil bas et quand il faudra faire des stratégies, on le fera". D’entrée le jeu, il se met à chercher un collier dans la forêt, suscitant la méfiance de Nicolas. "Rudy, il n’est pas là pour cueillir des fraises", murmure l’entrepreneur corse. Reste que les premiers temps, cette alliance contre-nature se révèle réussie puisque sur l’épreuve de confort – les fameux élastiques qui testent l’unité de chaque équipe – les jaunes surclassent les rouges pour s’offrir un succulent repas de fruits de mer.