VIDÉO – "Danse avec les stars" : la chanteuse Carla Lazzari chute en direct, regardez…

Plus de peur que de mal pour Carla Lazzari. La benjamine de la saison 12 de "Danse avec les stars" a en effet chuté face contre terre à l’issue de sa prestation dans les bras de Pierre Mauduy, son partenaire, qui s’est empressé de la prendre dans ses bras. Une erreur malheureuse pour la chanteuse de 17 ans qui s’était plutôt bien débrouillée sur une valse en trio avec Bilal Hassani dans le cadre du défi des juges.

Un peu plus tôt, on avait vu l’ex-candidate de "The Voice Kids" raconter les moqueries dont elle a été victime après la sortie de son tube Bim Bam Toi. Bien décidée à "enlever la carapace" et "ne pas avoir honte de ce que je suis", la Niçoise misait beaucoup sur cette performance. Avec 20 points seulement, elle a eu du mal à retenir ses larmes après l’annonce du vote du jury.