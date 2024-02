VIDÉO - "Star Academy" : la victoire de Pierre en 5 performances (déjà) dans la légende

Le Normand Pierre Garnier a remporté samedi la finale de la 11ᵉ saison de la "Star Academy". La récompense d’un parcours sans faute depuis le tout premier prime, en novembre dernier. De "Shallow" avec Héléna jusqu’à sa propre compo en finale avec Dadju, retour sur cinq performances incontournables.

On ne l’avait (presque) pas vu venir. Sur la réserve au début de la saison, Pierre Garnier a gagné en confiance au fil des semaines avant de s’imposer en finale samedi soir face à son copain Julien Lieb avec 55,6% des suffrages des téléspectateurs. En se plongeant dans les archives de son parcours, on s’aperçoit que le Normand de 21 ans n’est jamais passé à côté d’une performance, quel que soit le registre. TF1info a sélectionné cinq d’entre elles, parmi les plus marquantes de son parcours exceptionnel…

"Shallow" avec Héléna

Tout commence lors du premier prime, le samedi 4 novembre 2023. Après le tableau spectaculaire d’Axel sur "Le Monde est Stone", Pierre débarque avec son bonnet et sa guitare et entame les premiers accords de Shallow, le tube de Bradley Cooper et Lady Gaga issu de la bande-originale du film "A Star is Born". Son timbre éraillé fait déjà des merveilles et lorsque la Belge Héléna le rejoint sur scène, on est loin de s’imaginer qu’ils la rechanteront ensemble en finale, trois mois plus tard…

"Partir un jour" avec les GO4EVER

Au début de l’aventure, Pierre vit une véritable bromance avec les garçons de la promo. D’où l’idée de l’associer à Julien, Axel et Victorien pour une reprise de "Partir un jour" des 2be3 sur le deuxième prime. Un éphémère boysband qui sera baptisé les GO4EVER ! Vocalement, ce n’est sans doute pas la plus grande prestation du futur vainqueur. Mais elle témoigne de la bonne ambiance qui a régné toute la saison entre tous les candidats.

"Pour que tu m’aimes encore"

Tout au long de la saison, Pierre a promené son timbre singulier sur tous les registres qui lui étaient proposés. Sans doute libéré pour sa qualification d’office pour les demi-finales suite aux évaluations de la semaine, le Normand s’attaque à une montagne de la variété francophone le 13 janvier dernier : "Pour que tu m’aimes encore", de Céline Dion. Trop naïf pour son cœur de rockeur ? Au contraire ! C'est sans doute sa plus belle performance solo de la saison…

Star Academy 2023 - Pierre chante "Pour que tu m’aimes encore" de Céline Dion Source : Star Academy

"Run Boy Run" avec Woodkid

Lorsqu’il laisse tomber sa guitare, Pierre sait aussi faire le show même si la danse n'était pas franchement son point fort au départ. Durant sa demi-finale déchirante face à Héléna le 23 janvier dernier, il partage la scène avec Yoann Lemoine, alias Woodkid, venu apporter ses conseils aux candidats au Château durant la semaine. Et visiblement, ça a porté ses fruits. Explosif de bout en bout, leur duo sur "Run Boy Run" fait encore trembler les murs du Studio 217.

Star Academy 2023 - Pierre et Woodkid chantent "Run Boy Run" Source : Star Academy

"Ce qu’on était" avec Dadju

Samedi soir, on a assisté au plus grand moment de la saison, et sans doute l’un des plus beaux de l’histoire de l’émission. Alors qu’il devait partager un duo avec Pierre sur l’un de ses titres, Dadju s’est interrompu et lui a proposé de l’accompagner sur sa propre composition, "Ce qu’on était". Une balade dont le jeune frère de Gims était tombé amoureux en la découvrant quelques jours plus tôt au Château. Un tube en puissance, repris en chœur par l’ensemble des élèves puis tout le public du studio…

Star Academy 2023 - La surprise de Dadju : Pierre chante sa propre chanson pour la première fois en direct ! (Finale) Source : Star Academy

La suite pour Pierre ? Une grande tournée de 72 dates avec Julien, Axel, Lénie, Héléna, Djebril et Candice qui débutera le 9 mars prochain. Puis l'enregistrement d'un premier album chez Sony Music, la récompense du lauréat en plus du chèque de 100.000 euros. D'ici là, quelque chose nous dit qu'on devrait vite réentendre "Ce qu'on était"...