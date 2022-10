"Je suis une célébrité, sortez-moi de là" : l'élimination de Frédéric Longbois ne laisse pas les internautes insensibles

L'aventure est terminée pour Frédéric Longbois. Après Julien Lepers la semaine dernière, le chanteur révélé par "The Voice" a été éliminé mardi soir de l'émission de TF1 "Je suis une célébrité, sortez-moi de là". Tétanisé au cours de l'épreuve éliminatoire, il n'est pas parvenu à surmonter son angoisse. "Il fallait qu'on mette la main dans ces trous sans savoir quelle bête s'y trouvait. Il y avait une odeur effrayante, nauséabonde. Je n'avais jamais senti une odeur aussi pestilentielle, c'était très gênant. Et comme je ne voyais pas où je mettais la main, j'ai eu un blocage à cause de la fatigue", a expliqué le candidat à "Télé Loisirs".

Très déçu de quitter ses petits camarades, Frédéric Longbois s'est éliminé lui-même en criant "Je suis une célébrité, sortez-moi de là !". Il explique que l'aventure l'a beaucoup fatigué. "J'avais une espèce de manque de sucre, des carences. J'étais épuisé et déprimé même si cela ne se voyait pas", précise-t-il. Si le départ de ce personnage haut en couleur a attristé quelques téléspectateurs, il n'a pas fait que des mécontents.