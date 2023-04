Rudy encore éliminé de "Koh-Lanta" : "Mon coup de bluff a failli marcher !"

Au début vous essayez de ne pas être Rudy. De moins parler, de vous faire discret. Mais peut-on vraiment échapper à sa nature ?

Oui et non ! Au début je me fais tout petit, je ne suis pas chez moi. Mais je comprends très vite que ça va être compliqué pour moi, alors que je ne suis plus très loin de la réunification. Et je me dis que je dois tout faire pour me sauver. C’est moi tout seul contre eux. C’est pour ça que je décide de retourner la forêt pour trouver quelque chose qui va me sauver. Quitte ensuite à bluffer.

Avez-vous jeté un œil sur les réseaux sociaux depuis le début de la saison ? Si oui ça vous amuse ce que vous lisez à votre sujet ?

Ça m’amuse, oui et non. Le peu que j’ai lu, je me fais quand même pas mal allumer ! Et c’est un peu dur parce que les gens ne me connaissent pas vraiment. Je passe pour un mauvais stratège, pour quelqu’un qui a une grande gueule mais qui ne montre rien ensuite. On me critique quand je nage mal… mais quand je nage bien on ne le voit pas ! Après, c’est ça les réseaux. On ne peut pas plaire à tout le monde !