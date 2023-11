VIDÉO – "Star Academy" : Lénie bouleverse déjà avec sa reprise de "Si je m'en sors" de Julie Zenatti

"Il a toujours su que j’étais faite pour le chant", a-t-elle révélé aux caméras. "J’ai essayé de faire des études, j’ai fait de l’esthétique, sauf que ce n’était pas ce qui me faisait vibrer. Son décès m’a fait réaliser que la vie était trop courte et que je devais me lancer maintenant, tout de suite."

Après sa toute première performance, la jeune candidate a été rejointe sur scène par sa mère. "Ce qui est épatant avec Lénie, c’est qu’elle est d’une grande sensibilité. Et à côté de ça, je suis toujours admirative de la force qu’elle a pour faire tout ça", a-t-elle confié à Nikos, très émue.