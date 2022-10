VIDÉO - "Danse avec les stars" : Billy Crawford époustouflant malgré sa blessure à la cuisse

Rien ne l’arrête ! Si plus d’un footballeur déclarerait forfait après une vilaine élongation à la cuisse, Billy Crawford s’est fait violence pour être au rendez-vous du cinquième prime de la saison 12 de "Danse avec les stars". Impressionnant depuis le début, le chanteur philippin forme le couple star du programme cette année avec la populaire Fauve Hautot. Et on a encore compris pourquoi…