VIDÉO - Jade et Joy Hallyday dans "Sept à Huit" : "David et Laura ont dit des horreurs sur notre mère"

Les filles de Johnny et Laeticia Hallyday étaient les invitées d’Audrey Crespo-Mara dans "Sept à Huit" ce dimanche. Un entretien exclusif au cours duquel elles ont évoqué la bataille autour de l’héritage de leur père. Six ans après la mort du rockeur, elles affirment ne plus avoir aucune nouvelle de David Hallyday et Laura Smet.

C’est un clan sans doute brisé à jamais. Interrogées par Audrey Crespo-Mara dans "Sept à Huit" sur TF1 ce dimanche, un entretien à retrouver en intégralité dans la vidéo ci-dessus, Jade et Joy Hallyday abordent l’épisode douloureux de l’héritage de leur père. Exclus du testament du rockeur, David Hallyday et Laura Smet ont en effet mené une action judiciaire de près de deux ans contre sa veuve Laeticia.

"Je l’ai assez mal vécu, j’ai pris ça comme une trahison, un abandon", avoue Joy. "Une trahison de notre propre famille", précise Jade. "Ils nous avaient fait des promesses, qu’ils seraient toujours là pour nous, qu’on se verrait régulièrement. Quand on a enterré papa à Saint-Barth, on a eu cette conversation avec eux", révèle Joy.

Des enfants aînés "jaloux"

"Ils ont dit des horreurs sur notre mère", continue Jade. "Ils ont créé des histoires, des choses très, très douloureuses". Pour Joy, "c’est triste parce qu’après le départ de papa, on aurait pu avoir un lien encore plus fort, se rapprocher, être soudés. Passer des moments en famille. Mais ce n’a pas été le cas". Depuis les funérailles, ils ne se sont pas revus.

Dans cet entretien exclusif réalisé chez elles, à Los Angeles, Jade et Joy racontent avoir passé des Noël en famille où elles ont ressenti "la jalousie" de David et Laura à leur égard, tous les deux ayant été privés de leur père lorsqu’ils étaient enfants. Elles affirment également que Johnny n’était pas très proche de ses aînés à la fin de sa vie.

"Notre mère a essayé reconstruire cette famille qui était un peu décomposée", estime Joy. "Elle a essayé de les rapprocher. D’avoir une meilleure relation entre père et fille et père et fils. Mais à la fin, quand il était malade, je crois que notre père a préféré passer plus de temps avec nous parce qu’il se sentait bien avec ma sœur, maman et moi."