VIDÉO - "C'était un père attentionné, généreux" : Jade et Joy Hallyday parlent pour la première fois de Johnny dans "Sept à Huit"

Les filles adoptives de Johnny et Laeticia Hallyday ont répondu aux questions d’Audrey Crespo-Mara ce dimanche dans "Sept à Huit" sur TF1. Une toute première interview télé réalisée à Los Angeles. Leurs souvenirs du rockeur, leurs relations avec David et Laura, le harcèlement en ligne... Elles se sont confiées sans tabou.

Elles ont quatre ans de différence, mais, fusionnelles, elles complètent chacune la phrase de l'autre. Jade Hallyday, 19 ans, et sa petite sœur Joy, 15 ans, se sont livrées sans tabou et avec une grande maturité auprès d’Audrey Crespo-Mara dans le Portrait de la Semaine de "Sept à Huit", diffusé ce dimanche soir sur TF1 (à retrouver en intégralité dans la vidéo ci-dessus). Un entretien réalisé à Los Angeles, dans la maison où elles ont grandi avec Johnny et Laeticia après leur adoption au Vietnam. "C’était un père attentionné, généreux", se rappelle Jade. "Il avait plus le rôle du parent cool", précise Joy. "Il ne nous grondait pas, c’était plus maman". Toutes les deux s'expriment sans accent ou presque.

Les larmes aux yeux, Jade et Joy racontent ce papa "très drôle" qui les emmène manger des glaces après l'école. Et ce timbre unique qui a marqué des générations de fans. "Parfois, j’étais dans ma chambre et de nulle part, j’entendais chanter", se souvient Joy. "Juste parfois des mélodies et beaucoup de chansons d’Elvis […] Mais je me rappelle qu’à chaque fois que je jouais une chanson à lui, devant lui, il était un peu gêné", confie-t-elle. "J'ai toujours admiré la voix de notre père. Parce qu’elle est forte, elle est présente", insiste Jade. "Puissante", complète Joy. "À chaque fois qu’il chantait, j’étais toujours éblouie", renchérit sa grande sœur.

Cette enfance idyllique s'achève le 5 décembre 2017 à la mort de Johnny, dans la villa de Marne-la-Coquette. Un soir funeste dont elles gardent un souvenir très précis, alors qu'elles regardent la télévision dans le salon au rez-de-chaussée. "J’ai entendu une infirmière qui était affolée, qu’il fallait vite voir venir ce qu’il se passe", se rappelle Jade. "On est allé là-haut et là j’ai entendu maman qui a crié", ajoute Joy. "Elle commence à nous faire des câlins et nous annonce que notre père est parti", continue Jade. "Je me rappellerai pour toujours de ce moment. Parce que ça a brisé quelque chose."

Si elles ont assisté à de nombreux concerts de leur père – et notamment au tout dernier avec Eddy Mitchell et Jacques Dutronc lors de la tournée des Vieilles Canailles - les deux sœurs qui ont grandi en Californie vont être témoins de l’attachement des Français pour leur père lors de l’hommage populaire à l’église de la Madeleine. "On était fières de ce qu’il avait accompli dans la vie. Autant de gens pour l’honorer, je trouvais ça beau", se souvient Joy. "C’était touchant et émouvant à la fois", renchérit Jade. "J’étais fière parce qu’il a été aimé par beaucoup de gens et qu'il a eu une belle carrière", complète sa sœur.

Jade Hallyday, 19 ans, étudie la mode à l'université - TF1

Cet entretien jusque-là très émouvant se fait plus sombre et douloureux à l’évocation de leurs relations avec David Hallyday et Laura Smet, les enfants "naturels" de leur père. "On ne parlait pas trop de nos demi-frère et demi-sœur", avoue Jade. Lorsque la journaliste leur demande si Johnny avait une belle relation avec ses aînés à la fin de sa vie, les deux sœurs se regardent et lâchent un "No !" de concert.

"C’était plutôt notre mère qui a essayé...", hésite Jade. "De les rapprocher", coupe Joy. "De reconstruire cette famille qui était un peu décomposée. Elle a essayé de les rapprocher. D’avoir une meilleure relation entre père et fille et père et fils. Mais à la fin quand il était malade, je crois que notre père a préféré passer plus de temps avec nous parce qu’il se sentait bien avec ma sœur, maman et moi."

La "trahison" de David et Laura

C’est à l’évocation de la guerre judiciaire et médiatique pour l’héritage de Johnny que les deux sœurs vont avoir les mots les plus durs à l’égard de David et Laura. "Je l’ai assez mal vécu, j’ai pris ça comme une trahison, un abandon", avoue Joy. "Une trahison de notre propre famille", précise Jade. "Ils nous avaient fait des promesses, qu’ils seraient toujours là pour nous, qu’on se verrait régulièrement. Quand on a enterré papa à Saint-Barth, on a eu cette conversation avec eux", révèle Joy.

"Ils nous ont dit qu’on pourrait toujours venir nous parler et après quand ils sont partis de Saint-Barth, on ne les a plus vu", continue Jade. "Plus de nouvelles. Ils ont dit des horreurs sur notre mère. Ils ont créé des histoires, des choses très, très douloureuses". Pour Joy, "c’est triste parce qu’après le départ de papa, on aurait pu avoir un lien encore plus fort, se rapprocher, être soudés. Passer des moments en famille. Mais ce n’a pas été le cas". lls ne sont pas recroisés depuis.

Joy Hallyday, 15 ans, rêve d'une carrière artistique. - TF1

Six ans après sa mort, Johnny reste omniprésent dans le quotidien des deux jeunes filles. "On parle toujours de lui au présent. Parce que je trouve ça triste de parler de lui au passé. Même si physiquement, il n’est pas là, il est quand même là", souligne Joy. "Il est quand même présent dans notre cœur. Il veille sur nous trois", ajoute Jade à propos de sa sœur et de leur mère. Les deux sœurs avouent d’ailleurs qu’elles rêvent régulièrement du rockeur.

Alors que Jade étudie la mode à l’université et que Joy, encore lycéenne, rêve d’une carrière artistique, les deux sœurs affichent une complicité touchante. La première dit avoir hérité du côté pudique de Johnny, la seconde de la sensibilité de Laeticia. Enfants des réseaux sociaux, elles sont soudées face au harcèlement en ligne dont elles sont victimes. Jade reçoit des commentaires racistes du style "bol de riz" ou "rentre dans ton pays". Joy est traitée de "prostituée asiatique". Toutes les deux ont déjà reçu des menaces de mort.

Après la mort de Johnny, Jade et Joy sont retournées pour la première fois au Vietnam, où leur mère mène une action associative depuis plusieurs années. Ni l’une, ni l’autre n’a cherché à connaître ses parents biologiques. "On a toujours eu des commentaires comme quoi on est des filles adoptées", raconte Joy. "Qu’on n’est pas leurs vraies filles. Mais nos parents nous ont élevés, ils nous ont éduqués. Ce n’est pas parce qu’on n'est pas du même sang qu’on n’est pas leurs filles."