VIDÉO - Star Academy : l'émotion de Candice après avoir chanté "L'effet de masse" avec Axel

Leurs années collège ne sont pas très loin. Samedi soir, Candice et Axel ont chanté "L’effet de masse" sur le plateau de la "Star Academy" sur TF1, une chanson de Maëlle consacrée au fléau du harcèlement scolaire. Pour la première, le sujet est très personnel puisqu’elle a elle-même été victime de brimades sur les bancs de l’école.

"Je me bats contre la timidité, car je ne veux plus être cette personne, mais quand je sens un danger ou que je sens que je me vais me faire humilier, j'ai des réflexes de défense", a-t-elle expliqué durant la semaine à la prof d’expression scénique Cécile Chaduteau.