Report de la visite du roi Charles III en France : une décision "de bons sens" et "d'amitié" pour Emmanuel Macron

Une "humiliation" pour certains, une "décision de bon sens" pour Emmanuel Macron. En marge d'une conférence de presse à Bruxelles, le président français est revenu sur le report de la visite du roi Charles III en France, initialement prévue à compter de dimanche et pour trois jours. Le chef de l'État a assuré que le maintien de cette visite n'était "pas sérieux" au vu du contexte social en France, secouée par d'importantes manifestations contre la réforme des retraites.

"À partir du moment où, hier soir, l'intersyndicale a annoncé une nouvelle journée de mobilisation mardi [28 mars] et que la visite du roi était prévue de lundi à mercredi, je pense que nous ne serions pas sérieux et que nous manquerions d'un certain bon sens de proposer à Sa Majesté le roi et la reine consort de venir faire une visite d'État au milieu des manifestations", a détaillé Emmanuel Macron.