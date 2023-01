REPORTAGE - "Je veux avoir la version de Harry" : ces lecteurs français qui s'arrachent "Le Suppléant"

Imane est à la recherche de son exemplaire : "J'ai toujours été fascinée par la famille royale. J'ai regardé The Crown et le documentaire de Meghan et Harry sur Netflix que j'ai trouvé très intéressant", nous confie la jeune femme de 25 ans. "Je voulais avoir le point de vue de Harry, dont je suis fan. J'ai déjà lu des extraits, et apparemment, il y a des passages croustillants. Il parait que c'est du jamais-vu".

Quelques minutes plus tard, un monsieur passe devant le stand. Il prend le livre dans les mains, secoue la tête et le repose aussitôt. "Moi franchement, je ne mettrais pas 20 balles là-dedans", balance une dame de la cinquantaine à son amie qui feuillette rapidement l'ouvrage avant de le poser en faisant la moue.