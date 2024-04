REPORTAGE - Le château de Serrant abrite 12.000 livres anciens, une des plus belles bibliothèques de France

Le 13H de TF1 vous emmène dans le Maine-et-Loire où se trouve la plus belle bibliothèque privée de France. La seule classée aux Monuments historiques, qui ne se visite que par petits groupes.

Il pourrait n'être qu'un très joli château Renaissance, parmi d'autres. Détrompez-vous, celui de Serrant (Maine-et-Loire) abrite un joyau. Sagement alignés sur d'immenses rayonnages boisés de six mètres de hauteur, ce sont quelque 12.000 ouvrages anciens du XVIᵉ au début du XXᵉ siècle, que l'on découvre dans le reportage de TF1 en tête de cet article. Éditions rares de livres scientifiques, manuscrits richement illustrés, sur lesquels veille un jeune guide passionné.

Ces trésors, leur propriétaire, la princesse Hedwige de Mérode, ne vient que très exceptionnellement les admirer. Les ouvrages sont exclusivement manipulés par les gardiens de la collection Jessie et Geoffrey, avec d'infinies précautions. Tous sont consciencieusement répertoriés à l'ancienne sur de petites fiches bristol.

Ces pépites se découvrent seulement par petits groupes de visiteurs. Parmi les pièces les plus rares, à ne caresser que du regard, l'édition originale de l'encyclopédie de Diderot et d'Alembert. C'est au Duc de La Tremoïlle, l'ancêtre de la princesse, que l'on doit l'essentiel de la collection. Un historien, mais surtout un bibliophile compulsif. Il courait les ventes aux enchères, et a dédié toute sa vie à la constitution de ce patrimoine unique. Si les ouvrages sont aussi bien conservés après plusieurs siècles, estime la propriétaire des lieux, arrière-petite-fille de la dernière duchesse de La Trémoïlle, c'est "qu'on ne les regarde jamais, la meilleure façon de conserver des livres, c'est de ne pas les lire".