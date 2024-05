REPORTAGE - Taylor Swift en concert à Paris : "On compte les jours depuis un an"

À partir de ce jeudi 9 mai et jusqu’à dimanche, Taylor Swift ouvre la séquence européenne de sa tournée à Paris La Défense Arena. La star planétaire de la pop doit se produire devant 45.000 personnes chaque soir. À l'approche de son premier concert, TF1info s'est rendu auprès de ses fans, qui n'ont pas hésité pour certains à camper devant la salle dès mardi soir.

Bottes, chapeaux de cow-boy roses, habits à paillettes et sweats à l'effigie de l'icône pop... Pas de doute, les Swifties ont bien envahi les abords de Paris La Défense Arena. Ce jeudi 9 mai à Nanterre (Hauts-de-Seine), au milieu des tours du quartier d'affaires déserté pour cause de pont de l'Ascension, les fans de la superstar américaine ont remplacé les cadres pressés qui occupent habituellement les lieux.

À quelques heures du premier concert de Taylor Swift en France, qui lance en Europe "The Eras Tour", ils étaient déjà nombreux à patienter devant la salle qui doit accueillir 45.000 personnes pour chacun des quatre concerts prévus jusqu'à dimanche.

Looks millimétrés

Les plus assidus avaient même planté leur tente dès mardi pour réussir à voir au plus près celle qui est devenue, en dix albums, la plus grande star internationale de la pop. "On est tellement excitées, on compte les jours depuis un an", s'emballe Géraldine, installée dans l’une des nombreuses files d'attente. En juillet dernier, au moment de la mise en vente des tickets d'entrée, plus d'un million de connexions avaient été enregistrées, faisant craquer au passage le système de billetterie.

Taylor, c'est notre vie. Géraldine

Les déboires pour obtenir le précieux sésame sont désormais lointains pour Géraldine et sa sœur, Marion, venues assister aux trois premières dates parisiennes. Âgée de 34 ans, la première habite à Toulouse. La seconde, de deux ans sa cadette, réside quant à elle à Metz. Pas de quoi empêcher ces deux fans de longue date de faire la route jusqu'à Paris. "On serait bien restées dimanche soir aussi, mais on travaille le lendemain", regrette Marion en riant, toute apprêtée, avec les fameux bracelets d'amitié que la communauté Taylor Swift s'échange et porte aux poignets.

Si ce n'est pas la première fois que les deux sœurs assistent à un concert de leur idole ni qu'elles dépensent autant d'argent pour elle - "On ne préfère pas compter !", avouent-elles - Marion et Géraldine sont toujours aussi dévouées. Arrivées sur place mercredi, elles ont commencé à faire la queue dès 9h30 ce jeudi, une dizaine d'heures avant le show censé débuter à 20h. À leurs côtés, 200 personnes n'ont pas hésité à venir encore plus tôt."Taylor, c'est notre vie, on a le même âge, on a grandi avec elle", justifie Géraldine, née en 1989, la même année que la pop star.

"C'est un génie et elle est si proche de ses fans", loue encore Géraldine. Sa cadette acquiesce : "Elle est l'auteure de ses chansons et quoi qu'il lui arrive, elle reste elle-même." Une "humilité" régulièrement mise en avant par les Swifties. Pour témoigner de cette quasi-dévotion, les deux sœurs sont allées jusqu'à se parer de tenues "faites main". L'une arbore une robe rose à strass avec un gros cœur rouge, l'autre un haut noir et un tutu blanc à fleurs. Deux allusions au clip "Me" de leur chanteuse préférée.

Elles sont loin d’être les seules à avoir soigné leur look pour assister au show millimétré de plus de trois heures. Autour, des jeunes filles profitent d'un temps mort pour se coiffer de couronnes florales et s'appliquer des strass sur le visage. Julie, 34 ans, porte ainsi une veste noire personnalisée faisant référence à l'album Reputation. Louise, 25 ans, s'est pour sa part enveloppée de feuilles de lierre, en hommage à la chanson "Ivy" (lierre en anglais). "Tout le monde se déguise, c'est un peu le truc du concert de Taylor Swift, c'est une manière de s'exprimer en s'amusant, de profiter, mais avec les autres, comme une même communauté."

Clara, Marion, Géraldine et Louise, fans de Taylor Swift, n'ont pas hésité à patienter plusieurs heures ce jeudi 9 mai pour assister au concert que la chanteuse donne à Paris La Defense Arena. - Aurélie Loek

Julie, 34 ans, est venue au concert de Taylor Swift à Paris La Defense Arena, ce jeudi 9 mai, avec une veste personnalisée. - Aurélie Loek

Malgré la longue attente, les groupes qui affluent se mélangent, échangent. Les jeunes adultes côtoient des familles avec enfants ou couples de quinquagénaire. Des conversations en français comme en anglais, alors que 30% des spectateurs attendus sont de nationalités étrangères - dont 20% d'Américains qui ont fait spécialement le déplacement. "Je voulais absolument cette date parce que c'est son premier concert en Europe. Il arrive en plus après une longue pause et la sortie de son nouvel album", souligne Alexander, venu exprès des Pays-Bas, où il étudie.

S'il connait la "setlist" par cœur et a dévoré toutes les vidéos qu'il a pu trouver des précédents shows, le jeune homme compte sur l'artiste qu'il suit depuis dix ans pour le surprendre. "C'est Taylor Swift, elle est folle", plaisante ce Macédonien de 23 ans, évoquant les nombreux messages cachés que la star distille dans ses titres à l'intention de ses fans, qui le lui rendent bien. À l'image d'Alexander, vêtu d'une chemise noire où se dessine un serpent rouge, l'un des nombreux emblèmes de Taylor Swift.