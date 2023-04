REPORTAGE - "Vidéo Mapping Festival" : quand les murs des grandes villes prennent vie

Pour en arriver à une telle prouesse artistique, des techniciens ont installé des conteneurs un peu partout dans la ville. À l'intérieur, des projecteurs géants surpuissants qui viennent diffuser le travail des artistes, inspirés par les bâtiments. Pour cette première soirée, le "Vidéo Mapping Festival" a attiré plus de 150.000 personnes dans la ville. Dans les semaines et mois à venir, il va parcourir les Hauts-de-France pour animer d'autres villes, et ce, jusqu'en octobre prochain. Ainsi, Roubaix s’illuminera à son tour, les 28 et 29 avril prochains, ainsi qu’une quinzaine d’autres villes jusqu’au 21 octobre 2023. C’est Amiens qui clôturera cette 6e édition.