REPORTAGE - "Vivre avec les loups" : dans l'intimité du canidé avec Jean-Michel Bertrand

Le documentariste Jean-Michel Bertrand est fasciné par les loups depuis toujours. Mercredi 24 janvier, il sort le troisième volet de sa trilogie consacrée au canidé. Il a accepté de nous emmener au cœur des Alpes du Sud, où s’est réinstallé l'animal qui nourrit bien des fantasmes.

C’est une vallée entre chiens et loups. Seul dans l’immensité, un homme cherche ceux qui hurlent ainsi à la nuit tombante. Les loups sont à quelques mètres seulement de la cabane qui sert d'abri. Jean-Michel Bertrand, réalisateur du film Vivre avec les loups, va passer des heures, ainsi, à observer. Son film sort mercredi 24 janvier pour parler du canidé d'une manière totalement inattendue. Partant du constat que les loups sont présents dans de nombreuses régions en France, le réalisateur propose un autre regard sur l'animal pour "apprendre à vivre" lui.

Pour proposer les images présentes dans son court-métrage, il n'a pas hésité à braver le froid et la neige. Une équipe de TF1 a pu le suivre dans l'une de ses sorties, dans le reportage en tête de cet article. Ce jour-là, il fait -10°C, mais le réalisateur est habitué aux conditions de vie spartiates. Cela fait dix ans qu’il filme les loups à l’état sauvage, de jour comme de nuit, été comme hiver. Des observations dont il a déjà sorti deux documentaires.

Durant des heures, Jean-Michel Bertrand suit à la trace une meute de loup. Les pièges vidéo qu'il installe sont ses alliés les plus sûrs. Grâce aux boîtiers, il connaît par cœur les habitudes des animaux. Il peut aussi les compter. Dans une vallée des Alpes du Sud, il n'y avait qu’une seule meute en 2010 avec cinq à six loups tout au plus. Désormais, ils sont une trentaine répartis en sept meutes. Chacune défend un territoire de 150 kilomètres carrés. Ainsi, malgré une population de plus en plus importante, croiser un loup relève encore de l’exploit.