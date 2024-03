Facebook et Instagram touchés par une panne mondiale

Les plateformes du groupe Meta sont victimes d'une panne mondiale, ce mardi 5 mars. Il est impossible d'actualiser Instagram et les utilisateurs de Facebook ont été déconnectés de leur compte. Messenger est également impacté.

Meta hors d'usage. Ce mardi 5 mars, une panne mondiale s'est déclarée du côté de Meta, impactant la plupart des plateformes du groupe dirigé par Mark Zuckerberg. "Nous sommes au courant que vous avez des soucis pour accéder à nos services. Nous travaillons dessus en ce moment", a déclaré Andy Stone, porte-parole de Meta, sur le réseau social X.

"Nous avons connaissance d'un problème affectant la connexion à Facebook. Nos équipes d'ingénieurs cherchent activement à résoudre le problème le plus rapidement possible", a également indiqué le groupe californien sur son site répertoriant d'éventuels problèmes.

Panne simultannée

Downdetector recensait de son côté un pic de problèmes depuis 16h00, du côté de Facebook, Instagram et Messenger. À 16 h 30, près de 540.000 signalements concernant la version américaine de Facebook avaient été rapportés sur le site spécialisé. Pour ce réseau social, les utilisateurs se plaignent de ne plus pouvoir se connecter, tout comme sur Messenger. Sur Instagram, le fil d'actualité ne peut plus être mis à jour. Le site montrait néanmoins une baisse marquée des signalements moins d'une heure après le début des pannes.

Près de 4 milliards de personnes utilisent au moins une des plateformes du géant des réseaux sociaux (Facebook, Instagram, Messenger, WhatsApp) tous les mois. Sur X, la panne a provoqué nombre de commentaires, les hashtags #instagramdown, #facebookdown et #Meta étaient même en tête des tendances du réseau social. "Nous savons pourquoi vous êtes tous là en ce moment", a même écrit le compte de la plateforme.

En 2021, une panne simultanée de quatre services de Meta, Facebook, Instagram, Messenger et Whatsapp avait eu une ampleur sans précédant, impactant des milliards de personnes. Le site Downdetector l'avait alors identifié comme la panne "la plus importante qu'ait jamais observée" le géant des réseaux sociaux. Facebook avait à l'époque reconnu que l'incident était lié à une erreur de leur part et non à un problème technique.