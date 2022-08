Tom Holland, l'interprète de Spiderman, va "disparaître" d’Instagram pour préserver sa "santé mentale"

"J’ai fait une pause des réseaux sociaux pour ma santé mentale parce que je trouve que Instagram et Twitter sont trop stimulants, trop accablants", admet-il. "Je me laisse emporter et je deviens dingue en lisant des choses sur moi. Et en fin de compte, c'est très préjudiciable à mon état mental. C’est pourquoi j’ai décidé de prendre du recul et de supprimer l’application."

Tom Holland explique que s’il fait "un très bref retour sur Instagram" à travers cette vidéo, c’est pour soutenir Stem4, un programme d’aide aux jeunes qui souffrent de troubles mentaux au moyen de plusieurs applications en ligne. Et l’acteur sait de quoi il parle puisqu’il avoue les avoir testées lui-même. Le résultat ? "Extraordinaire" et "très utile".