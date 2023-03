Restos du cœur : plus de 8 millions de Français ont regardé le concert des Enfoirés sur TF1

Le concert "2023 Enfoirés, un Jour, Toujours", proposé par Les Restos du Cœur, a rassemblé 8,1 millions de téléspectateurs sur TF1 vendredi, soit 40% de part d'audience, en légère hausse par rapport à 2022, selon les chiffres de Médiamétrie publiés samedi. Avec un pic à 8,6 millions de téléspectateurs et une hausse de 100.000 téléspectateurs (8 millions en 2022), il s'agit de la meilleure audience de la chaîne, et plus largement de la télévision depuis le début de l'année.

Réunissant certains des fidèles ayant répondu à l'appel de Coluche dès 1985, une cinquantaine d'artistes ont participé à cette édition 2023, tournée en début d'année à Lyon, avec de nouveaux visages comme Sofia Essaïdi et Mentissa, les sportifs Antoine Dupont et Esteban Ocon ou le danseur Germain Louvet.