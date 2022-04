7,27 millions de téléspectateurs : record d’audience depuis 2007 pour la soirée électorale de TF1

En misant sur une soirée électorale resserrée, présentée par Gilles Bouleau et Anne-Claire Coudray, TF1 s’est hissée à la première place des audiences dimanche soir. D’après les chiffres communiqués ce lundi matin par Médiamétrie, la chaîne a été suivie par 7,27 millions de téléspectateurs de 19h50 à 22h, soit 29,1% de part d’audience.

Il s’agit d’un record pour une soirée électorale depuis 2007, toutes chaînes confondues et toutes élections confondues. TF1 était également en tête à 20h00 pile, au moment où les visages des deux candidats qualifiés pour le second tour, Emmanuel Macron et Marine Le Pen, ont été dévoilés.