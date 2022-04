Soutien de Jean-Luc Mélenchon, le réalisateur Xavier Beauvois brûle sa carte d’électeur

Xavier Beauvois, 55 ans, est une figure du cinéma français. On lui doit notamment Des hommes et des dieux, Grand prix du Festival de Cannes 2010 et César du meilleur film en 2011. Il est également l'auteur de N'oublie pas que tu vas mourir, prix du jury à Cannes, et du drame Le Petit Lieutenant, qui a valu le César de la meilleure actrice à Nathalie Baye en 2006. Son dernier film, Albatros, avec Jérémie Renier et Victor Belmondo, est sorti en novembre 2021.