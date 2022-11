"Vous me faites trembler !" : Michael J. Fox reçoit un Oscar pour son combat contre la maladie de Parkinson

Dans un discours plein d’émotion, l’acteur a remercié les personnalités qui ont compté dans sa carrière, dont Robert Zemeckis et Robert Gales, "les deux Bob", respectivement réalisateur et scénariste de la trilogie Retour vers le futur ainsi que Steven Spielberg, son producteur. Il est également revenu sur le jour où les médecins lui ont diagnostiqué la maladie de Parkinson, à l’âge de 29 ans. Et le soutien sans faille de son épouse, Tracy Pollan, présente dans la salle avec leurs enfants.

"On m’a dit qu’il me restait dix ans à travailler. C’était la merde ! On m’a dit que ça allait empirer (…) Tracy m’a fait clairement comprendre qu’elle serait avec moi jusqu’au bout. Après sept ans de déni, j’ai décidé de le dire à tout le monde et j’ai compris que ça aurait un impact énorme sur ma carrière (…) La réaction du métier et du public a été merveilleuse et m’a transformé."