Retour victorieux en Ukraine pour Kalush Orchestra après leur triomphe à l'Eurovision

Ils étaient attendus comme des héros. Le groupe Kalush Orchestra est rentré ce lundi 16 mai en Ukraine, après sa victoire à l'Eurovision. Leur chanson "Stefania" – initialement écrite pour la mère d'un des chanteurs et devenue aujourd'hui un symbole de résistance face à l’ennemi russe – a remporté le trophée samedi soir devant le Royaume-Uni et l'Espagne grâce au vote des téléspectateurs.

Ravi de sa victoire, Kalush Orchestra a interprété sa chanson, qui mêle hip-hop et musique traditionnelle, aux côtés des garde-frontières de Krakovets, à la frontière entre l'Ukraine et la Pologne. "L'Eurovision est une chose très importante, surtout cette année. Mais la vie de tant de personnes, c'est bien plus important", a déclaré d'Oleh Psiuk, le leader du groupe.