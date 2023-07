Xavier Dolan va-t-il vraiment arrêter le cinéma ? "En paix", le réalisateur de "Mommy" s'explique

"De tous ces mots, El Mundo a retenu : 'l’art est insignifiant et le cinéma une perte de temps'", déplore Xavier Dolan. "La première partie de la phrase est une vaste généralité. Et la seconde, une pure invention. Ils ont aussi retenu : 'Je veux construire une maison à la campagne avec mes amis et regarder le monde mourir'. Ils auraient aussi bien pu écrire : "regarder le monde partir en flammes'. Sauf que je n’ai jamais dit ça".

Le cinéaste l’assure : "Non seulement je ne considère pas l’art insignifiant, ni le cinéma une perte de temps. Je pense même que l’art offre un remède à nos réalités suffocantes, et qu’il sauve des vies. Je serais toujours là pour encourager les artistes et les réalisateurs. Je n’ai juste plus le souhait de faire des films, parce qu’ils ne me rendent plus heureux. Mais ils l’ont fait. Et vous aussi".