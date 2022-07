"Revenge", le livre sur la guerre entre Meghan et les Windsor qui fait beaucoup parler outre-Manche

La question lui a été posée dès leur arrivée dans les locaux de l’ONU à New York ce lundi 18 juillet. "Prince Harry, craignez-vous que le livre de Tom Bower ne vienne creuser le fossé entre vous et la famille royale ?", lance une journaliste. Accompagnée de son épouse Meghan, le duc de Sussex avance jusqu’à la salle où il prononcera quelques minutes plus tard un discours en l’honneur de la journée internationale consacrée à Nelson Mandela. Une prise de parole publique qui ne fera sans doute pas taire les bruissements causés par cet ouvrage controversé que tout le monde rêve de lire outre-Manche.