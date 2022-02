REVIVEZ - César 2022 : "Illusions Perdues" de Xavier Giannoli grand vainqueur de la soirée avec 7 trophées

On adore ou on déteste, mais c’est une soirée qui laisse rarement indifférent. Un an après le striptease de Corinne Maserio sur la scène de l’Olympia, la 47ee cérémonie des César va-t-elle nous réserver quelques drôles de surprises ? Exit Marina Foïs et son discours grinçant, les organisateurs ont fait appel à l’expérimenté Antoine de Caunes, a priori plus consensuel, pour animer les débats. Encore que...

Et les favoris, alors ? Adaptation flamboyante du roman de Balzac, Illusions Perdues de Xavier Giannoli compte pas moins de 15 nominations, un record absolu. Annette, la comédie musicale de Leos Carax, n’est pas loin avec 11 nominations, juste devant Aline de et avec Valérie Lemercier et ses 10 nominations.