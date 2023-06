"Rheingold" : de l'exil à la gloire, la folle histoire du roi du gangsta rap allemand

Depuis Head On, sa romance coup de poing Ours d’or à Berlin en 2004, jusqu’au récent In The Fade qui a valu le prix d’interprétation à Diane Kruger au Festival de Cannes en 2017, Fatih Akin a toujours puisé son inspiration dans les tensions identitaires de l’Allemagne contemporaine, lui qui est fils d'immigrés turcs. L’histoire de Xatar était taillée pour lui. Et pourtant il n’en avait jamais entendu parler avant que Moritz Bleibtreu, l’un de ses acteurs fétiches, lui parle du bonhomme.

"Je n’étais pas dans le rap game", avoue le cinéaste à TF1info. "Moritz m’a dit que je devais rencontrer ce mec. Qu’il était génial et que sa vie était incroyable. Alors je suis allé sur Instagram, j’ai vu qu’il me suivait alors je l’ai suivi aussi. On est entré en contact, je lui ai demandé si sa musique était dispo en vinyl parce que je suis un grand collectionneur. Il m’a tout envoyé, j’ai écouté... et j’ai commencé à comprendre qui il était."