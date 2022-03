Richard Clayderman, le "Mozart du Walkman", fait un retour remarqué

On a longtemps dit que sa musique était faite pour les ascenseurs. Le pianiste Richard Clayderman a fait son retour avec un 35e album studio baptisé Forever Love, réunissant des inédits et des adaptations d'Ed Sheeran et Coldplay. Surnommé le "Mozart du Walkman" par Renaud dans une chanson de 1981, sacré "prince du romantisme" par l'ancienne Première dame Nancy Reagan, l'artiste révélé en 1977 par la mélodie entêtante de "Ballade pour Adeline" - écoulée à plus de 22 millions d'exemplaires dans 38 pays - n'a jamais quitté la scène depuis.

"La musique d'ascenseur a des vertus : on l'entend partout !", s'est amusé Richard Clayderman dans une interview donnée à l'AFP. Suivi par deux millions de personnes sur Facebook, l'un des pianistes les plus populaires au monde revendique à ce jour plus de 2000 concerts, 1400 enregistrements et 90 millions d'albums vendus, couronnés par 340 disques d'or et de platine. "J'ai été très surpris par le succès. J'étais le pianiste de Thierry Le Luron et le compositeur Paul de Senneville m'a proposé un jour d'adapter au piano 'Ballade pour Adeline'. On s'est dit 'on verra bien ce que ça donne'... ", raconte-t-il.