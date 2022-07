"Rifkin's Festival", la critique : alors, il est comment le nouveau film de Woody Allen ?

Près de trois ans séparent la sortie en France de Rifkin’s Festival de celle d’Un jour de pluie à New York, le précédent Woody Allen. Presque une éternité lorsqu’on connaît le rythme de production du cinéaste américain. La pandémie de Covid-19, conjuguée à la faillite de son distributeur historique en France, sont à l’origine ce délai inhabituel, davantage que les accusations de sa fille adoptive, Dylan Farrow. Car si aux États-Unis, l’auteur de Manhattan semble bel et bien "canceled" auprès de ses pairs, la France ne lui a en effet jamais tourné le dos. La preuve ? C’est à Paris, et en français s’il vous plaît, qu’il devrait tourner son cinquantième opus.

Mais revenons à Rifkin’s Festival. Cette comédie a été tournée à l’été 2019, en Espagne, à San Sebastián plus précisément, puisqu’elle se déroule en marge du célèbre festival de cinéma qui s’y tient chaque année. Professeur de cinéma, Mort Rikfin (Wallace Shawn) accompagne sa jeune épouse, Sue (Gina Gershon), attachée de presse de Philippe (Louis Garrel), un jeune réalisateur français à la mode qui rêve de réconcilier Israéliens et Palestiniens avec son prochain chef-d'œuvre. Rien que ça.