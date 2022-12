Rihanna dévoile (enfin) le visage de son fils sur TikTok

Jusqu'ici, elle avait pris le soin de le préserver des caméras. Rihanna a dévoilé sur TikTok une vidéo de son petit garçon, né en mai dernier de son union avec le rappeur A$AP Rocky. Sept mois après son accouchement, la star a estimé qu'il était temps que ses fans fassent connaissance avec le bambin dont le prénom n'a toujours pas été dévoilé.

Dans cette vidéo de 45 secondes intitulée "hacked" ("piraté"), et déjà vue par 16 millions de personnes, on peut voir le bébé sourire, gazouiller et tenter d'attraper le téléphone de son illustre mère alors qu'ils se trouvent en voiture. "Tu essayes de prendre le téléphone de maman ?", lui demande Rihanna dont c'est la toute première publication sur le réseau social.