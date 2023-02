Rihanna enthousiaste avant le Super Bowl : "Ce sera 17 ans de travail en 13 minutes !"

Avant Rihanna, les plus grandes stars de la pop et du rock ont fait le show à la mi-temps la plus regardée de l'histoire du sport, de Michael Jackson à U2 en passant par Madonna, Beyoncé et Lady Gaga. "Le Super Bowl, c’est l’une des plus grandes scènes au monde. Ça peut paraître effrayant, parce que je n’ai pas fait de scène depuis sept ans", a reconnu Rihanna. "Mais il y a quelque chose de très exaltant dans tout ça. Et c’est important pour moi de le faire cette année. Pour la représentation. Pour mon fils, afin qu’il puisse voir ça."

Pour Rihanna, le plus dur a sans doute été de choisir les chansons qu’elle va interpréter dimanche soir. Avec des tubes à la pelle comme "Umbrella", "Don’t Stop The Music", "Diamonds" ou encore "Man Down", il est vrai qu’elle n’a que l’embarras du choix. "Vous n’avez que 13 minutes. Et vous devez essayer d’y faire rentrer 17 ans de travail", a-t-elle confié, révélant avoir conçu 39 versions différentes de sa set list avant de trouver la bonne. "Il y a des chansons qu’on a perdues à cause de ça. Mais je crois qu’on a réussi à aller à l’essentiel."