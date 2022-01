Rihanna et le rappeur A$AP Rocky attendent leur premier enfant

La rumeur était donc vraie. La chanteuse Rihanna est bel et bien enceinte. La photo tant attendue du baby bump a été publiée sur le compte Instagram du photographe Miles Diggs, avec la légende "Oui, elle l'est !". En couple avec le rappeur A$AP Rocky, la chanteuse de 33 ans attend son premier enfant. Sur les clichés dévoilés par le magazine People, on peut voir la star marcher main dans la main dans les rues de New York avec son amoureux, vêtue d'un jean large et d'un grand manteau rose ouvert sur son ventre nu et bien arrondi.