Rihanna fait (enfin) son grand retour dans la musique

C'est un retour aux sources très attendu. Rihanna a annoncé sur Instagram qu'elle dévoilera un nouveau morceau baptisé Lift Me Up ce vendredi 28 octobre. Alors que ses fans attendent depuis 2016 l'arrivée d'un nouvel album, la chanteuse leur a donné un avant-gout de ce qui les attend avec ce titre qui figurera sur la bande originale du film de Marvel Black Panther : Wakanda Forever, dont la sortie est prévue le 9 novembre.

Si les 14 secondes dévoilées ne donnent pas vraiment d'indice sur la teneur du titre, Variety a dévoilé que ce dernier a été conçu comme un hommage à Chadwick Boseman, le héros premier volet de Black Panther tragiquement décédé à l’été 2020 d’un cancer du côlon. Lift Me Up a été coécrit par Rihanna, le producteur Ludwig Göransson, la chanteuse nigériane Tems et même Ryan Coogler, le réalisateur du film.