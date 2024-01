"Rivière-Perdue" : c’est quoi, cette mini-série policière mystérieuse que diffuse TF1 ce jeudi ?

Une adolescente réapparaît cinq ans après sa disparition dans les Pyrénées, ravivant l’espoir des parents d’une autre jeune fille enlevée en même temps qu’elle. Barbara Cabrita, Jean-Michel Tinivelli et Nicolas Gob mènent l’enquête face à d’autres visages bien connus des téléspectateurs de TF1. Déclinée en six épisodes dès ce jeudi 11 janvier à 21h10, la mini-série sera aussi disponible sur TF1+.

Deux disparitions, un retour inespéré et une attente décuplée. TF1 propose ce jeudi 11 janvier Rivière-Perdue, mini-série policière adaptée de la création espagnole La Caza - Monteperdido. Tournés au début de l’été dans les Pyrénées-Orientales, les six épisodes de 52 minutes seront diffusées à raison de deux par semaine à 21h10. Chacun porte le nom d’un personnage afin de multiplier les points de vue. Mais aussi les fausses pistes.

Une enquête impossible

Rivière-Perdue, petit village niché au cœur des Pyrénées, vit depuis cinq ans dans l’attente de voir revenir deux de ses enfants portées disparues. Un accident entre une voiture et un longboard permet miraculeusement de retrouver la jeune Anna Casteran, aujourd’hui âgée de 16 ans, qui se trouvait dans le véhicule. Si policiers et gendarmes s’unissent pour tenter de déterminer où est Lucie Perez, l’adolescente se refuse à coopérer pour mettre la main sur son amie enlevée en même temps qu’elle. Le début d’un contre-la-montre pour les forces de l’ordre, qui n’ont pas les mêmes méthodes et ne sont pas toujours sur la même longueur d’ondes.

Un casting familier

OLIVIER MARTINO / TERENCE FILMS / TF1

Les rôles de flic, ça les connaît. Barbara Cabrita a cherché les indices pendant six ans dans R.I.S Police scientifique, Jean-Michel Tinivelli a été lui le têtu Marquand dans Alice Nevers pendant 15 ans. Dans Rivière-Perdue, la première incarne la capitaine Alex Berg, le second le commandant Balthus. Tous les deux vont devoir collaborer avec le chef de la gendarmerie locale, Victor Ferrer, qu’incarne Nicolas Gob, lui aussi habitué des séries policières sur les chaînes concurrentes. Ancienne héroïne de Profilage, Odile Vuillemin est de cette fois-ci du côté du famille dans le rôle de la mère d’Anna. Annelise Hesme (Nina, Week-end Family) et Kamel Belghazi (Demain nous appartient) campent eux les parents de la jeune Lucie.