5 choses que vous ne saviez pas sur Barbara Cabrita, la star de "Rivière-Perdue" sur TF1

Barbara Cabrita est la vedette de "Rivière-Perdue", la série policière qui cartonne en cette rentrée sur TF1. Avant la diffusion du final ce jeudi soir, TF1info vous révèle les petits secrets de l'interprète de la Capitaine Alex Berg. Retrouvez les premiers épisodes de la fiction dès maintenant en streaming gratuit sur TF1+.

C’est un visage bien connu des téléspectateurs de TF1. Avant d’incarner la Capitaine Alex Berg dans Rivière-Perdue, la série policière inspirée de la fiction espagnole La Caza Monteperdido, la comédienne Barbara Cabrita, 41 ans, a été Julie Labro, l’une des expertes de RIS Police Scientifique. De Fortunes sur Arte à Poulets Grillés sur France 3 en passant La French et La Dream Team au cinéma, cette comédienne discrète mène une solide carrière qui trouve aujourd’hui sa consécration dans l’un des premiers gros succès de l’année télé…

Elle a grandi entre deux cultures

Comme Omar Sy, Jamel Debbouze et Nicolas Anelka, Barbara Cabrita est née à Trappes, dans les Yvelines. Cadette d’une famille de cinq enfants, elle a vécu quelques années au Portugal, le pays de son père, avant de s’installer définitivement avec sa mère en France après leur divorce. Non seulement elle n’a jamais oublié ses racines. Mais elle leur a rendu hommage de jolie façon en tournant dans La Cage Dorée, le film à succès de Ruben Alves. Mais ce n’est pas tout puisqu’elle prépare actuellement un documentaire sur l’Histoire de l’immigration portugaise en France.

Elle a failli être sportive de haut niveau

Si les scènes d’action de Rivière-Perdue ne lui font pas peur, c’est sans doute le souvenir de son adolescence sur les tapis de gymnastique. "Je ne savais pas si je voulais en faire un métier, mais j’étais complètement addict", raconte Barbara dans Le Parisien. "C’était un moyen pour moi de générer un bien-être profond". Lorsqu’une grève blessure au genou l’oblige à faire une croix sur une éventuelle carrière professionnelle, elle se tourne vers le mannequinat. Avant d’entamer des études de psycho après son bac.

Elle a repris des études sur le tard

En 2006, Barbara décroche le rôle de Julie Labro, l’une des expertes de RIS Police Scientifique sur TF1. En marge des tournages de la série, elle décide de reprendre des études et décroche une licence d’anthropologie. "On parle de choses très détaillées comme des techniques de pêche d’un endroit qui n’existe plus à cause des conditions climatiques", expliquait-elle en 2019 à Télé-Loisirs. "L’anthropologie permet d’avoir une vision systèmes économiques et géopolitiques un peu plus aboutie de notre monde."

Elle a tourné dans un clip célèbre

Avant de se faire une place dans le métier, Barbara a multiplié les jobs alimentaires, comme bien des jeunes acteurs. Elle a tourné de nomnbreuses publicité pour Fanta, Les Pages Jaunes, Nivea ou encore Bouygues Telecom. Mais aussi dans des clips comme vidéo. L’un des plus célèbres ? "Mon amant de Saint-Jean", le classique de la chanson française repris en 2002 par Patrick Bruel qu’elle retrouve ensuite pour "La Complainte de la Butte", en duo avec Francis Cabrel.

Elle est tombée amoureuse au boulot

En 2017, Barbara met en boite la mini-série Les Innocents pour TF1 dans les Pyrénées-Orientales. En marge du tournage, elle fait la connaissance de Aymeric Lanes, le patron du restaurant Le Zaza, à Torreilles. "Je suis immédiatement tombée sous le charme de la mer, de la montagne, de la nature, mais pas seulement. Je suis aussi tombée sous le charme d'Aymeric", raconte-elle en 2020 à L’Indépendant. Depuis, ils filent le grand amour dans une grande maison toute proche de la mer.

>> Rivière-Perdue. Avec Barbara Cabrita, Jean-Michel Tinivelli, Nicolas Gob. Épisodes 5 et 6 à partir de 21h10 sur TF1