"C’est le fruit de l’amour" : Robert De Niro dévoile le prénom et le visage de son septième enfant

Robert De Niro papa à 79 ans ? La nouvelle a fait le tour du monde. Et c’est presque par hasard que l’acteur l’a annoncé à la chaîne canadienne CET il y a quelques jours, corrigeant un journaliste qui évoquait ses six ans enfants dans le cadre de la promo de son dernier film, Mon père et moi. "Sept en vérité", a-t-il lâché. "Je viens d’avoir un bébé".

Il n’en fallait pas plus pour que la presse people s’embrase et réclame plus de nouvelle sur cette paternité tardive. Partenaire de l’acteur à l’écran, Kim Cattrall a confirmé que la maman n’était autre que Tiffany Chen, une championne d’arts martiaux qui partage sa vie depuis 2021. La jeune femme était sa coach en 2015 sur le tournage du film Le Stagiaire.