Robert De Niro papa pour la septième fois à 79 ans

Acteur génial et homme discret, Robert De Niro se livre rarement au sujet de sa vie privée. Avec Diahnne Abbott, sa première épouse, il a eu enfants, Drena, 51 ans, et Raphael, 46 ans. Avec Grace Hightower, la deuxième, il a eu Elliot, 25 ans, et Helen, 11 ans. Il a eu également des jumeaux, Aaron et Julian, 27 ans, avec Toukie Smith, son ancienne petite amie.

Sur ET Canada, Robert De Niro s’est présenté comme un père "aimant, mais sévère à propos de certaines choses". Pour l'acteur, "il n’y a pas de solution idéale avec les enfants. Je n’aime pas avoir à faire la loi et des choses comme ça. Mais parfois, vous n’avez tout simplement pas le choix", a-t-il expliqué.