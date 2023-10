Virée pour avoir regardé des séries, l’assistante de Robert De Niro le poursuit en justice

La success story s’achève printemps 2019 lorsque Canal Productions engage une procédure judiciaire afin de se séparer de la jeune femme, lui reprochant notamment d’avoir détourné les miles de son patron pour s’offrir des voyages à moindre coût. Mais aussi d’avoir "passé un temps astronomique à regarder des séries Netflix au lieu de travailler". Il est alors établi qu’au mois de janvier, elle aurait regardé 55 épisodes de Friends en l’espace de quatre jours.

À l’époque, Graham Chase Robinson riposte et dépose plainte à son tour, accusant la star de Taxi Driver de "commentaires sexistes" à son égard et de l’avoir du jour au lendemain "assigné à des tâches féminines stéréotypées" incompatibles avec sa fonction au sein de Canal Productions. Elle affirme que son ex-patron lui a notamment demandé d'effectuer ses lessives et de boutonner ses chemises, de le réveiller lorsqu'il dormait à l'hôtel... et même de lui gratter le dos.

"Robert De Niro est quelqu’un qui s’est accroché aux vieilles mœurs", peut-on lire dans la plainte. "Il n’accepte pas l’idée que les hommes devraient traiter les femmes de manière égale. Il ne se soucie pas du fait que la discrimination fondée sur le sexe au travail viole la loi."