Robert Pattinson bientôt papa : sa compagne Suki Waterhouse annonce sa grossesse sur scène

La mannequin et chanteuse britannique de 31 ans a dévoilé ses rondeurs de future maman lors d’un concert à Mexico dimanche 19 novembre. "J’ai décidé de porter une tenue particulièrement pailletée parce que je pensais que ça pourrait vous distraire d’une autre chose en cours", a-t-elle lancé à la foule. Ensemble depuis cinq ans, Suki Waterhouse et Robert Pattinson seront parents pour la première fois dans les prochains mois.

Ils font partie des couples les plus discrets de Hollywood. Quelques apparitions sur tapis rouge de temps à autre, mais rien de plus. Alors les voir communiquer aussi ouvertement sur leur future vie de famille en a sans doute étonné plus d’un. Amoureux depuis cinq ans, Suki Waterhouse et Robert Pattinson accueilleront leur premier enfant en 2024. Une grossesse officialisée par la jeune femme lors d’un concert qu’elle donnait ce dimanche 19 novembre au festival Corona Capital à Mexico.

Pattinson ou Pattindaughter ?

Après des débuts en tant que mannequin, Suki Waterhouse s’est essayée à la comédie avant de se lancer dans la chanson. C’est presque à la fin de son set que l’actrice, qui interprétait aussi une musicienne dans la série Daisy Jones and The Six, a fini par mettre les pieds dans les plats et évoquer ce qu’elle ne pouvait plus cacher. À savoir ce ventre bien rebondi sous sa robe scintillante. "J’ai décidé de porter une tenue particulièrement pailletée parce que je pensais que ça pourrait vous distraire d’une autre chose en cours. Je ne suis pas certaine que ça fonctionne", a-t-elle lancé à des spectateurs très enthousiastes.

Il y a quinze jours, le tabloïd Daily Mail publiait une série de photos laissant entendre que la jeune femme de 31 ans était enceinte. Sans qu’elle ni son compagnon de 37 ans ne confirment l'information. La nouvelle de la future paternité de Robert Pattinson a en tout cas réveillé les fans de Twilight, saga dans laquelle l’acteur devenait père d’une fillette mi-humaine mi-vampire prénommée Renesmée, fruit de ses amours avec le personnage de Kristen Stewart.

"Taylor Lautner, reste loin de ce bébé", s’amuse ainsi un internaute en référence à l’œuvre de Stephenie Meyer dans laquelle le loup-garou Jacob, joué par Taylor Lautner, s’imprègne du nouveau-né et se lie inconditionnellement à elle. D’autres se demandaient plutôt si l'enfant à venir serait plutôt une Pattinson ou une Pattindaughter, un garçon ou une fille. Signe que l’imagination des Internets est plus que jamais sans limites.